Блинкова вышла в основную сетку US Open, победив Перу
Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в основную сетку Открытого чемпионата США.
В матче финального раунда квалификации Блинкова в двух сетах обыграла американку Бернарду Перу со счётом 6:1, 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 32 минуты. 11-я сеяная в квалификации, 18-летняя Блинкова, занимающая 117-е место в рейтинге WTA, 3 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 10
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