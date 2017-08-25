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https://sport.mail.ru/news/tennis/30800466/
25 августа 2017, 21:03 | Теннис | ТАСС

Хачанов сыграет с Лу Яньсюнем в первом круге Открытого чемпионата США по теннису

ТАСС, 25 августа. Россиянин Карен Хачанов, «посеянный» на Открытом чемпионате США по теннису под 25-м номером, в первом круге турнира сыграет с представителем Тайваня Лу Яньсюнем. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Хачанов второй раз в карьере сыграет на Открытом чемпионате США. В 2016 году он проиграл во втором круге японцу Кеи Нисикори в четырех сетах.

Другой российский теннисист Андрей Рублев встретится с британцем Аляжем Бедене, Михаил Южный сыграет со словенцем Блажем Кавчичем, Андрей Кузнецов — с испанцем Фелисиано Лопесом (31). Соперники Дмитрия Турсунова и Евгения Донского определятся по итогам квалификации.

Первая «ракетка» мира испанец Рафаэль Надаль стартует на турнире матчем против сербского теннисиста Душана Лайовича. Британец Энди Маррей (2) встретится с американцем Теннисом Сандгреном, швейцарец Роджер Федерер (3) также сыграет с представителем США Фрэжнсисом Тьяфу.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.
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