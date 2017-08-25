Хачанов сыграет с Лу Яньсюнем в первом круге Открытого чемпионата США по теннису

Хачанов второй раз в карьере сыграет на Открытом чемпионате США. В 2016 году он проиграл во втором круге японцу Кеи Нисикори в четырех сетах.

Другой российский теннисист Андрей Рублев встретится с британцем Аляжем Бедене, Михаил Южный сыграет со словенцем Блажем Кавчичем, Андрей Кузнецов — с испанцем Фелисиано Лопесом (31). Соперники Дмитрия Турсунова и Евгения Донского определятся по итогам квалификации.

Первая «ракетка» мира испанец Рафаэль Надаль стартует на турнире матчем против сербского теннисиста Душана Лайовича. Британец Энди Маррей (2) встретится с американцем Теннисом Сандгреном, швейцарец Роджер Федерер (3) также сыграет с представителем США Фрэжнсисом Тьяфу.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.