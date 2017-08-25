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Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль в стартовом матче сыграет с сербом Душаном Лайовичем. Соперником британца Энди Маррея стал американец Теннис Сандгрен. Швейцарцу Роджеру Федереру предстоит встреча с американцем Фрэнсисом Тиафо. Представителю Германии Александру Звереву достался в соперники по первому кругу один из победителей квалификации.