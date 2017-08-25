Состоялась жеребьёвка женского турнира US Open

Первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова в стартовом матче сыграет против с полькой Магдой Линетт.

Получившая второй номер посева румынка Симона Халеп в первом раунде соревнований встретится с россиянкой Марией Шараповой. Посеянная третьей испанка Гарбин Мугуруса сразится с американкой Варварой Лепченко.

Наконец, четвёртая ракетка турнира, украинка Элина Свитолина, получила в соперницы по стартовому раунду чешку Катержину Синякову.

Действующая чемпионка соревнований, немка Анжелик Кербер, померится силами с японкой Наоми Осакой.