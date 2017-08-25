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25 августа 2017, 19:38 | Теннис | Чемпионат.com

Первой соперницей Шараповой на US Open станет Халеп

В Нью-Йорке проходит жеребьёвка женской сетки Открытого чемпионата США по теннису.

В <nobr>Нью-Йорке</nobr> проходит жеребьёвка женской сетки Открытого чемпионата США по теннису. Увеличить
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Стало известно, что первой соперницей российской теннисистки Марии Шараповой, получившей «уайлд-кард» от организаторов, в стартовом матче соревнований станет вторая ракетка мира Симона Халеп из Румынии.

Первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова в первом круге встретится с полькой Магдой Линетт, испанка Гарбинье Мугуруса сыграет с Варварой Лепченко из США. Соперницей украинки Элины Свитолиной станет чешка Катержина Синякова.

Россиянка Дарья Касаткина сыграет с китаянкой Ван Цян.

Датчанке Каролине Возняцки и американке Винус Уильямс в первом круге предстоит сыграть с победительницами квалификации.

Матчи основного турнира US Open начнутся 28 августа.
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