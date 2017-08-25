Первой соперницей Шараповой на US Open станет Халеп
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Нью-Йорке проходит жеребьёвка женской сетки Открытого чемпионата США по теннису.
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Стало известно, что первой соперницей российской теннисистки Марии Шараповой, получившей «уайлд-кард» от организаторов, в стартовом матче соревнований станет вторая ракетка мира Симона Халеп из Румынии.
Первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова в первом круге встретится с полькой Магдой Линетт, испанка Гарбинье Мугуруса сыграет с Варварой Лепченко из США. Соперницей украинки Элины Свитолиной станет чешка Катержина Синякова.
Россиянка Дарья Касаткина сыграет с китаянкой Ван Цян.
Датчанке Каролине Возняцки и американке Винус Уильямс в первом круге предстоит сыграть с победительницами квалификации.
Матчи основного турнира US Open начнутся 28 августа.
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