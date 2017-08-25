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25 августа 2017, 18:39 | Теннис | GoTennis.ru

Стал известен заявочный список участников турнира в Токио

Организаторы турнира Rakuten Japan Open Tennis Championships опубликовали заявочный лист соревнований, которые со 2 по 8 октября пройдут в Токио (Япония).

Организаторы турнира Rakuten Japan <span class=error>Open</span> Tennis Championships опубликовали заявочный лист соревнований которые со 2 по 8 октября пройдут в Токио (Япония). Увеличить
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В частности, в список участников турнира ATP категории 500 с призовым фондом $1,706,175 вошли: хорват Марин Чилич, австриец Доминик Тим, канадец Милош Раонич, бельгиец Давид Гоффин, французы Гаэль Монфис и Ришар Гаске, южноафриканец Кевин Андерсон, американец Сэм Куэрри.

Своё участие в соревнованиях в столице Японии подтвердили и двое представителей России — Даниил Медведев и Андрей Рублёв.
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