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25 августа 2017, 14:47 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Надеюсь, что Серена продолжит карьеру после рождения ребёнка

Швейцарский теннисист Роджер Федерер ответил на вопрос о том, какой подарок был бы лучшим для американки Серены Уильямс, которая в скором времени станет мамой.

Швейцарский теннисист Роджер <span class=error>Федерер</span> ответил на вопрос о том какой подарок был бы лучшим для американки <span class=error>Серены</span> <span class=error>Уильямс</span> которая в скором времени станет мамой. Увеличить
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«Мне кажется, что ей нужно подарить машину. Причём это должна быть большая машина, целый микроавтобус, ведь теперь ей нужно будет возить с собой коляску», — приводит слова Роджера агентство Reuters.

«Вообще, Серена добилась таких успехов, что вольна делать всё, что захочет. Она в любом случае останется в выигрыше. Если вернётся — все будут в полном восторге. Нет — порадуются факту её материнства. Думаю, что весь теннисный мир хочет узнать о том, как она будет воспитывать ребёнка, но при этом, надеюсь, продолжит карьеру. Всё это можно совмещать, если быть хорошо подготовленным», — добавил Федерер.
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