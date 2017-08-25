Роджер Федерер: Надеюсь, что Серена продолжит карьеру после рождения ребёнка
Швейцарский теннисист Роджер Федерер ответил на вопрос о том, какой подарок был бы лучшим для американки Серены Уильямс, которая в скором времени станет мамой.
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«Мне кажется, что ей нужно подарить машину. Причём это должна быть большая машина, целый микроавтобус, ведь теперь ей нужно будет возить с собой коляску», — приводит слова Роджера агентство Reuters.
«Вообще, Серена добилась таких успехов, что вольна делать всё, что захочет. Она в любом случае останется в выигрыше. Если вернётся — все будут в полном восторге. Нет — порадуются факту её материнства. Думаю, что весь теннисный мир хочет узнать о том, как она будет воспитывать ребёнка, но при этом, надеюсь, продолжит карьеру. Всё это можно совмещать, если быть хорошо подготовленным», — добавил Федерер.
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