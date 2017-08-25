Дмитрий Жирмонт, обыграв Ярослава Шило, вышел в финал турнира в Минске
Белорус Дмитрий Жирмонт (341 АТП), обыграв соотечественника Ярослава Шило (375 АТП), вышел в финал турнира в Минске (призовой фонд — 15 000 долларов).
Belagroprombank Cup (ITF Men's Circuit, Минск, Беларусь, $15,000). Одиночный разряд. ½ финала
Дмитрий Жирмонт (341 АТП, Беларусь, 2) — Ярослав Шило (375 АТП, Беларусь, 3) — 6:3, 6:2.
В финальном поединке Жирмонт сыграет с Уго Гренье (416 АТП, Франция, 5).
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