Элина Свитолина провела тренировку по боксу с чемпионкой мира (фото)

Украинка провела тренировочное занятие с Алисией Эшли — чемпионкой мира по версии WBC во втором легчайшем весе, — сообщает издание The Independent.

«Для меня это был потрясающий опыт. Думаю, что в будущем я обязательно побываю на новых тренировках по боксу. Мне кажется, что это прекрасный вариант физической нагрузки для периода межсезонья. Правда, во время турнирной недели такие занятия могут быть очень опасны», — рассказала Свитолина.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Busy day but FUN day. <a href="https://twitter.com/hashtag/SvitolinaOneDay?src=hash">#SvitolinaOneDay</a> <a href="https://t.co/1jYQOepRKj">pic.twitter.com/1jYQOepRKj</a></p>— Eli fan Japan?? (@0maywta0) <a href="https://twitter.com/0maywta0/status/900563054240219136">24 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>