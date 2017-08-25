Элина Свитолина провела тренировку по боксу с чемпионкой мира (фото)
Украинская теннисистка Элина Свитолина в ходе подготовки к Открытому чемпионату США, который стартует 28 августа, попробовала свои силы в новом виде спорта — боксе.
Украинка провела тренировочное занятие с Алисией Эшли — чемпионкой мира по версии WBC во втором легчайшем весе, — сообщает издание The Independent.
«Для меня это был потрясающий опыт. Думаю, что в будущем я обязательно побываю на новых тренировках по боксу. Мне кажется, что это прекрасный вариант физической нагрузки для периода межсезонья. Правда, во время турнирной недели такие занятия могут быть очень опасны», — рассказала Свитолина.
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