Рафаэль Надаль: Моя задача на US Open - доказать, что я стал первой ракеткой мира заслуженно

«Конечно, довольно ранние поражения на «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати точно не являются для меня приятными воспоминаниями. Впрочем, это не омрачило мою радость по поводу выхода на первое место рейтинга.

Это просто невероятное чувство! С учётом того, через что мне пришлось пройти за последние несколько лет, все эти повреждения и не самые лучшие результаты, для меня это очень серьёзное достижение. А ведь я вернулся на первую строчку через девять лет после того, как занял её впервые Это значительный срок. Здорово, что даже спустя все эти годы я могу радоваться такому событию.

Мои результаты перед Открытым чемпионатом США могли бы быть и лучше, но, если говорить о Цинциннати, то там я никогда не чувствовал себя уверенно. Мне никак не удаётся приспособиться к местным условиям, погоде, покрытию кортов. Безусловно, я победил там один раз, в 2013-м году, но, например, в Майами, где я ни разу не брал титул, я чувствую себя гораздо увереннее.