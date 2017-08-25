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25 августа 2017, 13:58 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: Моя задача на US Open — доказать, что я стал первой ракеткой мира заслуженно

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился своими ожиданиями от выступления на US Open, который стартует 28 августа.

Испанский теннисист Рафаэль <span class=error>Надаль</span> поделился своими ожиданиями от выступления на US <span class=error>Open</span> который стартует 28 августа. Увеличить
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«Конечно, довольно ранние поражения на «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати точно не являются для меня приятными воспоминаниями. Впрочем, это не омрачило мою радость по поводу выхода на первое место рейтинга.

Это просто невероятное чувство! С учётом того, через что мне пришлось пройти за последние несколько лет, все эти повреждения и не самые лучшие результаты, для меня это очень серьёзное достижение. А ведь я вернулся на первую строчку через девять лет после того, как занял её впервые Это значительный срок. Здорово, что даже спустя все эти годы я могу радоваться такому событию.

Мои результаты перед Открытым чемпионатом США могли бы быть и лучше, но, если говорить о Цинциннати, то там я никогда не чувствовал себя уверенно. Мне никак не удаётся приспособиться к местным условиям, погоде, покрытию кортов. Безусловно, я победил там один раз, в 2013-м году, но, например, в Майами, где я ни разу не брал титул, я чувствую себя гораздо увереннее.

Сейчас для меня главное — это выступление в Нью-Йорке. Мне кажется, после того, как я стал лидером, моя задача — продемонстрировать всем на кортах US Open, почему это произошло. Я много работаю и хочу выложиться по максимуму. Надеюсь, что смогу показать в ближайшие две недели свой лучший теннис, — цитирует Надаля ESPN.
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