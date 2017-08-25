Информацию о телефонных звонках и СМС В. Уильямс изучат в рамках дела о ДТП

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Детальному изучению подвергнется активность телефона Винус на протяжении двух с половиной часов перед и после аварии, произошедшей 9 июня этого года в Палм-Бич. Адвокаты хотят установить, не отвлекалась ли Уильямс-старшая на свой телефон во время вождения, и не могло ли это стать причиной столкновения с автомобилем Барсона.