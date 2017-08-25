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https://sport.mail.ru/news/tennis/30794925/
25 августа 2017, 13:09 | Теннис | Чемпионат.com

Информацию о телефонных звонках и СМС В. Уильямс изучат в рамках дела о ДТП

Информация о телефонных звонках и переписках американки Винус Уильямс будет передана адвокатам, представляющим интересы погибшего в результате ДТП с её участием Джерома Барсона.

Информация о телефонных звонках и переписках американки <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> будет передана адвокатам представляющим интересы погибшего в результате ДТП с её участием <span class=error>Джерома</span> <span class=error>Барсона</span>. Увеличить
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Детальному изучению подвергнется активность телефона Винус на протяжении двух с половиной часов перед и после аварии, произошедшей 9 июня этого года в Палм-Бич. Адвокаты хотят установить, не отвлекалась ли Уильямс-старшая на свой телефон во время вождения, и не могло ли это стать причиной столкновения с автомобилем Барсона.
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