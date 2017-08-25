Радваньская вышла в полуфинал турнира в Нью-Хейвене
МОСКВА, 25 авг —
Р-Спорт. Польская теннисистка Агнешка Радваньская пробилась в полуфинал турнира в Нью-Хейвене (США), призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.
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Первая ракетка турнира в четвертьфинале обыграла китаянку Пэн Шуай (8-й номер посева) — 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 50 минут.
Следующей соперницей Радваньской станет представительница Австралии Дарья Гаврилова.
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