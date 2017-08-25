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25 августа 2017, 8:20 | Теннис | Р-Спорт

Радваньская вышла в полуфинал турнира в Нью-Хейвене

МОСКВА, 25 авг — Р-Спорт. Польская теннисистка Агнешка Радваньская пробилась в полуфинал турнира в Нью-Хейвене (США), призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.

Польская теннисистка <span class=error>Агнешка</span> <span class=error>Радваньская</span> пробилась в полуфинал турнира в <nobr>Нью-Хейвене</nobr> (США) призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов. Увеличить
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Первая ракетка турнира в четвертьфинале обыграла китаянку Пэн Шуай (8-й номер посева) — 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 50 минут.

Следующей соперницей Радваньской станет представительница Австралии Дарья Гаврилова.
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