Кукушкин вышел в финал квалификации US Open

В матче второго круга Кукушкин, сеянный в отборе под шестым номером, обыграл немца Тобиаса Камке — 6:4, 7:6. В одном из решающих матчей отбора казахстанец встретится с аргентинцем Гуди Андреоззи, который во втором раунде обыграл американца Брэдли Клана — 6:4, 6:7, 6:4.



Ранее в матче первого круга квалификации Кукушкин обыграл 157 ракетку мира, словака Йозефа Ковалика — 6:1, 6:3. Остальные казахстанские участники мужской и женской квалификаций — Александр Бублик, Александр Недовесов, Дмитрий Попко и Зарина Дияс — зачехлили ракетки после первого же раунда.