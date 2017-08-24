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24 августа 2017, 21:49 | Теннис | Sports.kz

Кукушкин вышел в финал квалификации US Open

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин в четверг вышел в один из 16 квалификационных финалов последнего в сезоне турнира серии «Большой шлем» — Открытого первенства США.

В матче второго круга Кукушкин, сеянный в отборе под шестым номером, обыграл немца Тобиаса Камке — 6:4, 7:6. В одном из решающих матчей отбора казахстанец встретится с аргентинцем Гуди Андреоззи, который во втором раунде обыграл американца Брэдли Клана — 6:4, 6:7, 6:4.

Ранее в матче первого круга квалификации Кукушкин обыграл 157 ракетку мира, словака Йозефа Ковалика — 6:1, 6:3. Остальные казахстанские участники мужской и женской квалификаций — Александр Бублик, Александр Недовесов, Дмитрий Попко и Зарина Дияс — зачехлили ракетки после первого же раунда.

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