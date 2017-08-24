Жук победила Намигату и вышла в финальный раунд квалификации US Open

Во втором круге Жук переиграла японку Дзюнри Намигату со счётом 6:1, 7:6 (7:4).



Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. Жук 8 раз подала навылет, сделала 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 15. На счету Намигату 1 эйс, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.



За выход в основную сетку Жук поспорит с китаянкой Фаньжу Лю.

Также во втором круге квалификации из россиянок играют Вера Звонарёва, Анна Блинкова, Алла Кудрявцева и Виктория Каменская.