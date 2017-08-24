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https://sport.mail.ru/news/tennis/30788050/
24 августа 2017, 20:32 | Теннис | Чемпионат.com

Жук победила Намигату и вышла в финальный раунд квалификации US Open

Россиянка Софья Жук (32) вышла в финальный, третий раунд квалификации последнего в сезоне турнира «Большого шлема» — US Open.

Во втором круге Жук переиграла японку Дзюнри Намигату со счётом 6:1, 7:6 (7:4).

Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. Жук 8 раз подала навылет, сделала 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 15. На счету Намигату 1 эйс, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

За выход в основную сетку Жук поспорит с китаянкой Фаньжу Лю.

Также во втором круге квалификации из россиянок играют Вера Звонарёва, Анна Блинкова, Алла Кудрявцева и Виктория Каменская.
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