Жук победила Намигату и вышла в финальный раунд квалификации US Open
Россиянка Софья Жук (32) вышла в финальный, третий раунд квалификации последнего в сезоне турнира «Большого шлема» — US Open.
Во втором круге Жук переиграла японку Дзюнри Намигату со счётом 6:1, 7:6 (7:4).
Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. Жук 8 раз подала навылет, сделала 4 двойные ошибки и реализовала 4
За выход в основную сетку Жук поспорит с китаянкой Фаньжу Лю.
Также во втором круге квалификации из россиянок играют Вера Звонарёва, Анна Блинкова, Алла Кудрявцева и Виктория Каменская.
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