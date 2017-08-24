Кузнецова вернется на вершину? У россиянки есть шанс возглавить рейтинг
Сразу восемь теннисисток могут стать первой ракеткой мира по итогам US Open. В их числе — россиянка Светлана Кузнецова. «Советский спорт» — о шансах претенденток на вершину рейтинга WTA.
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Краткая вводная — Открытый чемпионат США стартует в понедельник, 28 августа. Завершится в воскресенье, 10 сентября. Женский финал сыграют днем ранее — в субботу. И такого количества претенденток на верхнюю строчку рейтинга перед одним турниром не было никогда в истории!
Хотя, конечно, шансы у спортсменок разные. Изучим вопрос детально — при каких условиях каждая из них может стать (или, в случае с Каролиной Плишковой, остаться) первой ракеткой мира.
Каролина ПЛИШКОВА (Чехия)
Текущий рейтинг: 1
Результат на US Open-2016: финал
Минимальное условие: выход в финал.
Путь к вершине: у Каролины нет за плечами громких титулов, но она очень стабильна. В отсутствие Серены Уильямс, Марии Шараповой и Виктории Азаренко это — достаточное условие для того, чтобы быть на вершине. В прошлом коду
Симона ХАЛЕП (Румыния)
Текущий рейтинг: 2
Результат на US Open-2016: четвертьфинал
Минимальное условие: простой выйти на корт.
Путь к вершине: Румынка
Гарбина МУГУРУСА (Испания)
Текущий рейтинг: 3
Результат на US Open-2016: 2-й круг
Минимальное условие: выход в 4-й круг.
Путь к вершине: У испанки на счету всего 5 титулов, и до этого сезона она ни разу не побеждала на турнирах дважды в течение одного года. Зато какие это были победы! Два «Больших шлема» — «Ролан Гаррос» (2016) и Уимблдон (2017). Два турнира категории «Премьер» — Пекин (2015) и Цинциннати (2017). Плюс — Хобарт (2014). Гарбина бьет редко, но метко. Этим летом она — безусловно, лучшая теннисистка мира. За последние три месяца поражения ей нанесли только Мэдисон Кис и Элина Свитолина. Если Гарбина выйдет в
Элина СВИТОЛИНА (Украина)
Текущий рейтинг: 4
Результат на US Open-2016: 3-й круг
Минимальное условие: полуфинал.
Путь к вершине: Со времен Андрея Медведева (финалиста «Ролан Гаррос"-1999) никто из украинцев не добирался до 4-й строчки рейтинга. Вот только у Андрея не было шансов стать первой ракеткой мира. В том, что это удастся Свитолиной, сомнений почти не осталось. Это лишь вопрос времени. В этом сезоне Элина уже взяла пять титулов, став лучшей в Тайбэй, Дубае, Стамбуле, Риме и Торонто. Плюс — вышла в четвертьфинал «Ролан Гарроса», где проиграла Халеп. Ей — 22 года, и в этом списке Свитолина — самая юная спортсменка. Чтобы возглавить рейтинг, ей нужен минимум полуфинал US Open, а титул и вовсе снимет любые «если», связанные с выступлением соперниц. Оба результата одесситке по силам.
Каролина ВОЗНЯЦКИ (Дания)
Текущий рейтинг: 5
Результат на US Open-2016: полуфинал
Минимальное условие: победа.
Путь к вершине: Каролина — лидер сезона по количеству финалов. На ее счету их — шесть. Беда в том, что ни один Возняцки не выиграла. Как и в лучшие годы, датчанка — стабильна, и за счет этой стабильности стоит высоко в рейтинге. Но вспомним — уроженка Оденсе дважды завершала год первой ракеткой мира, так и не выиграв турнир «Большого шлема»… Решающие матчи — не ее стихия. А чтобы вновь возглавить рейтинг, Возняцки нужно побеждать в
Джоанна КОНТА (Великобритания)
Текущий рейтинг: 7
Результат на US Open-2016: 4-й круг
Минимальное условие: победа.
Путь к вершине: Пока австралийцы кусают локти
Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия)
Текущий рейтинг: 8
Результат на US Open-2016: 2-й круг
Минимальное условие: победа.
Путь к вершине: Кузнецова была второй ракеткой мира в 2007 году, затем угодила в затяжной кризис, но сумела найти в себе силы и мотивацию вернуться в элиту. Россиянка мощно провела концовку прошлого сезона, выиграв Кубок Кремля и впервые выйдя в
Винус УИЛЬЯМС (США)
Текущий рейтинг: 9
Результат на US Open-2016: 4-й круг
Минимальное условие: победа.
Путь к вершине: Фантастика, но правда — в свои 36 лет
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