Роджер Федерер: Не верится, что до Laver Cup осталось уже меньше месяца

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«Выступаю одним из организатором и чувствую одобрение от Рода и других легенд спорта, чьи имена никогда не будут забыты. Я говорил об этом турнире в течение трёх лет и не могу поверить, что он состоится уже меньше, чем через месяц», — цитирует Федерера Tennis World.