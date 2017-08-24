Роджер Федерер: Не верится, что до Laver Cup осталось уже меньше месяца
Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился ожиданиями от выступления на выставочном турнире Кубок Лэйвера, который пройдёт с 22 по 24 сентября в Праге.
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«Выступаю одним из организатором и чувствую одобрение от Рода и других легенд спорта, чьи имена никогда не будут забыты. Я говорил об этом турнире в течение трёх лет и не могу поверить, что он состоится уже меньше, чем через месяц», — цитирует Федерера Tennis World.
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