Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30785870/
24 августа 2017, 16:56 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Не верится, что до Laver Cup осталось уже меньше месяца

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился ожиданиями от выступления на выставочном турнире Кубок Лэйвера, который пройдёт с 22 по 24 сентября в Праге.

Швейцарский теннисист Роджер <span class=error>Федерер</span> поделился ожиданиями от выступления на выставочном турнире Кубок <span class=error>Лэйвера</span> который пройдёт с 22 по 24 сентября в Праге. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Выступаю одним из организатором и чувствую одобрение от Рода и других легенд спорта, чьи имена никогда не будут забыты. Я говорил об этом турнире в течение трёх лет и не могу поверить, что он состоится уже меньше, чем через месяц», — цитирует Федерера Tennis World.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
24 августа

Наталья Камельзон: Хачанов не сможет приехать в Санкт-Петербург из-за "Кубка Дэвиса"

Роджер Федерер: Не верится, что до Laver Cup осталось уже меньше месяца

Опубликованы фото руки Петры Квитовой после нападения (18+)