Пропуски тренировок, игра через боль и стремление рвать задницу. Бывший тренер Роджера Федерера - о швейцарце

— Федерер — любимчик болельщиков на любом турнире, но его связь в Нью-Йорком особенно сильна. Что именно делает US Open особенным местом для Роджера?

— Одна из главных сильных сторон Роджера как иконы спорта — это то, что он всегда думает на перспективу, но при этом ему удаётся устанавливать и поддерживать личные связи с местами и людьми. Думаю, он любит приезжать в Нью-Йорк и любит всё, что этот город может ему предложить, — например, культурный отдых для семьи. И это классно, потому что Федерер уже стал гражданином мира.



Второе — это уникальные свойства турнира. Роджеру нравится, что US Open находится в авангарде, ему приятно, что игроки и болельщики правда в восторге от каждого матча. Когда ты добиваешься такого успеха, как Федерер, возможность оторваться и получить удовольствие — это очень важно. Нью-Йорк даёт ему всё это.



— Как выглядел Ваш обычный день на US Open, когда Вы тренировали Роджера?

— Сложно сказать, что он живёт, строго руководствуясь своими привычками. Иногда бывало так, что в свободный день он хотел встать пораньше и спешил на тренировочный корт, но случалось и по-другому: Федерер просто решал отдохнуть утром и спал до обеда. Или просто решал отдохнуть от тенниса и расслабиться — говорил нам, что до вечера мы его не увидим, и шёл в музей в Миркой или вёл детей на прогулку. В такие дни мы лишь немного тренировались после пяти. Роджер не тратит много энергии на вещи, которые считает несущественными, но всегда делает то, без чего не обойтись. Мне кажется, такой образ жизни идеально подходит Нью-Йорку.



— Такой формат расписания напрягал Вас — вы тренировали многих великих игроков, включая Тима Хенмана и Пита Сампраса?

— В первую очередь такие мини-каникулы Роджера нужны ему, чтобы показывать свой лучший теннис. Некоторые игроки настолько серьёзно относятся к тренировкам, расписанию и чётким планам, что пересекают границу между работой и обсессивно-компульсивным расстройством, рутина их полностью поглощает, но при этом они не становятся лучше. Федерер совсем не такой — и это ключ к его спортивному долголетию. Роджер научился управлять тем, что его окружает, так хорошо, что все трудности и вся рутина помогают ему развиваться. Многих ослабляют паузы, травмы и сложности. Для него они служат катализатором.



— Вы начали работать с ним перед US Open-2010, когда он проиграл Джоковичу в пятом сете полуфинала. То же (соперник и раунд) произошло и в следующем году. Что вы помните об этих матчах?

— Я помню только матч-пойнты и то, что я был по-настоящему разочарован тем, как всё закончилось для Роджера. Но в этом суть пятисетовых матчей. Ты тяжело трудишься, долго играешь, а потом внезапно происходит что-то вроде такого — это не может не шокировать. Когда это произошло во второй раз, у всех была одна реакция: «Серьёзно, дважды подряд! Так не бывает!» Это очень сложно представить.



Во всём, чем я занимаюсь, я стараюсь ориентироваться на процесс. Оглядываясь на эти два матча, я часто думаю: неужели Роджер так явно всё делал неправильно? На самом деле, нет. На одном матч-пойнте Новак пробил удар-щелчок на приёме — чаще всего эти удары ничем хорошим не заканчиваются, но в этот раз он стал невероятным виннерсом. На другом Роджер ударил с форхенда из глубины корта, попал в сетку, и мяч свалился на его половину.



До тех пор, пока с процессом всё в порядке, результаты меня меньше тревожат. Это не значит, что поражения нас не ранят, но вера в процесс максимизирует шансы Роджера на успех. Проигрыши Новаку разочаровали его? Да. Но в целом он всё делал правильно, так что я не переживаю.



— На US Open-2013 — последнем для вашей совместной карьеры — Роджер проиграл с четвёртом раунде Томми Робредо. В предыдущих десяти матчах с Томми швейцарец ни разу не проигрывал. По многим причинам этот день нельзя назвать обычным — что вообще произошло?

— Весь тот год пошёл коту под хвосту. Роджер об этом не говорит, потому что не любит жаловаться, но в том сезоне у него были серьёзные проблемы со спиной. Я знаю, что его это жутко бесило, но он продолжал играть. Это его сильная сторона — Федерер не позволяет вам узнать о своих проблемах, если вы не входите в его ближайшее окружение.



В том конкретном матче от играл против очень мощного парня на медленном корте в пасмурный день. Было сложно контролировать мяч, а Томми Робредо играл, как… ну как Томми Робредо. Он заставляет тебя наносить лишние удары, задаёт темп форхендом и находит способы выжать максимум из своих способностей. Томми действовал великолепно, а Роджер был далёк от лучшей формы. Вот так вот всё сложилось.



Не могу сказать, что Роджер был абсолютно разбит и уничтожен после того поражения. Конечно, ему было обидно и больно, но он думал о будущем — вообще Федерер очень прагматичен. Именно поэтому в тридцать шесть лет он играет так, как играет.



— Учитывая все его достижения в этом сезоне, каковы ожидания Роджера от US Open?

— Я правда не знаю, и это одна из причин его величия. Большинство людей ставят чёткие цели, а потом наказывают себя за провал. Их сознание уже ограничено страшными словами «а что если?» Никогда не видел никого, кто придавал бы этому меньшее значение, чем Роджер. Конечно, иногда эти «а что если?» пробираются на поверхность, но напомню о его прагматичности — Федерер справляется с любыми сомнениями. Он умеет ценить достижения и наслаждаться успехом, но не закрывается после поражений. Роджеру правда нравится выходить на корт и играть. Если он побеждает — круто, если нет — он всё равно будет спокойно спать. Федерер осознаёт своё место в спорте и чувствует себя защищённым.



Многие скажут, что это всё ради того, чтобы снять давление, но Роджер и правда верит в свои идеалы. Это не значит, что он не рвёт задницу, потому что это смешно — он работает очень много. Но он не сходит с ума ради результатов. Скажу вам, что в Нью-Йорке он будет бороться как сумасшедший.