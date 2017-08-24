Вера Звонарёва: С каждым днём я играю всё лучше

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«С каждым днём я играю всё лучше. Разумеется, есть ещё множество вещей, которые я могу улучшить. В данный момент чувствую себя гораздо комфортнее, чем два месяца назад. Для меня это большой шаг вперёд.

Когда возвращаешься в теннис, трудности подстерегают тебя на каждом шагу: проблемы возникают как с точки зрения физики, так и в плане психологии. Трудно собрать всё воедино. Можно прибавить в отдельном компоненте, но заставить работать их все очень тяжело.

Рада вновь выступать на Открытом чемпионате США. Не строю далеко идущих планов. Стараюсь двигаться шаг за шагом. Наверное, таков мой план. Дома меня ждёт семья. Конечно, совмещать карьеру и семью нелегко. Посмотрим, как всё сложится, — цитирует Звонарёву Tennis Now.