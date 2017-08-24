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Надаль vs Федерер

Пожалуй, перед US Open один из наиболее волнительных для болельщиков вопросов, кому достанется последний ТБШ-2017 — Рафаэлю или Роджеру? В этом году мы увидели долгожданное возрождение ставшего уже классическим противостояния мужского тенниса: оба игрока после долгих лет борьбы с травмами вернулись на свой космический уровень и вновь принялись штамповать победы, особенно на своих любимых турнирах. Надаль был непобедим на «Ролан Гаррос», а Роджер оказался столь же неподражаем на Уимблдоне. Станет ли после американского чемпионата счёт их трофеев 3−1 или 2−2? Такая вероятность очень велика, особенно учитывая, что в US Open не примут участия его прошлогодние финалисты — Стэн Вавринка и Новак Джокович. Оба игрока заявили о досрочном завершении сезона из-за травм: швейцарец неделю назад перенёс операцию на левом колене, а серб будет залечивать локоть, беспокоящий его уже полтора года. Кроме того, из-за травм не выступят Кей Нисикори и Милош Раонич.

Любопытно, что год назад Федерер также решил пропустить американский чемпионат, чтобы полноценно восстановиться к новому сезону. Результат налицо.

Однако сейчас Роджер чувствует себя не так хорошо, как в начале года: травма спины не позволила ему показать свой максимум в финале Монреаля против Александра Зверева и вынудила отказаться от Цинциннати. Сможет ли швейцарец полноценно выступить в Нью-Йорке — большой вопрос.

Надаль после грунтовой части сезона тоже не столь впечатляющ. На Уимблдоне он уступил Жилю Мюллеру, а на недавних соревнованиях в Монреале и Цинциннати проиграл Денису Шаповалову (в 1/8 финала) и Нику Кирьосу (в четвертьфинале). Правда, с этой недели испанец вновь первая ракетка мира (чего не было аж с 2014 года), и, возможно, это подстегнёт спортсмена к 16-й победе на ТБШ.

На открытый чемпионат США приедут пропустившие всю американскую часть сезона победители US Open-2012 и 2014 Энди Маррей и Марин Чилич. Британец, на Уимблдоне получивший травму бедра, уступил звание первого теннисиста планеты Надалю и лишь пару дней назад приступил к тренировкам. Возможно, ему тоже стоило взять паузу до конца года, как это сделал Джокович? Американский чемпионат покажет.

Звездой турнира, на наш взгляд, может стать 20-летний Александр Зверев, который продолжает штамповать победы над теннисистами из топ-10, однако никак не может проявить себя на грэнд-слэмах. Немец, выигравший турниры в Вашингтоне и Монреале, должен наконец показать на US Open все свои возможности и дойти по крайней мере до четвертьфинала.

Тёмными лошадками турнира можно назвать Доминика Тима, более-менее стабильно выступающего на протяжении всего сезона, и Григора Димитрова, который на прошлой неделе стал лучшим в Цинциннати.

Победитель US Open-2009 Хуан Мартин дель Потро и Давид Феррер, дошедший в Цинциннати до полуфинальной стадии, способны доказать, что есть ещё порох в пороховницах.

У американских болельщиков все надежды на Джека Сока, Джона Иснера, отлично проведшего американскую часть сезона, и Сэма Куэрри, который на Уимблдоне доказал, что может играть на равных практически с любым топ-теннисистом.

А мы будем верить в нашу российскую молодую четвёрку — Хачанова, Рублёва, Кузнецова и Медведева. Учитывая, что US Open пропустят Вавринка, Джокович, Раонич и Нисикори, а Маррей, Федерер и Чилич могут подойти к турниру не в оптимальной форме, у наших ребят есть все шансы выстрелить на нью-йоркском чемпионате.

Восемь претенденток на вершину

Сразу восемь теннисисток будут претендовать на первую строчку рейтинга после завершения американского чемпионата. Это Плишкова, Халеп, Мугуруса, Свитолина, Возняцки, Конта, Кузнецова и Винус Уильямс. Наибольшие шансы одержать победу на US Open и, таким образом, стать первой ракеткой мира у чешки, румынки и испанки.

Мугуруса показала на турнире в Цинциннати сверхуверенную и мощную игру и одержала довольно лёгкие победы над Плишковой и Халеп в полуфинале и финале. Поэтому испанка, на наш взгляд, является главной претенденткой на то, чтобы выиграть US Open. Такого же мнения придерживаются букмекеры, хотя Гарбинье ещё ни разу не проходила дальше второго круга US Open. Но рано или поздно любая плохая серия завершается.

Халеп и Плишкова способны дойти как минимум до полуфинала, но обе испытывают определённые психологические проблемы, поскольку ни разу не побеждали на ТБШ. Особенно это касается румынки, которая в финале турнира в Цинциннати против Мугурусы во втором сете после счёта 4:0 в пользу испанки просто бросила бороться.

Показать достойный результат на турнире способны Элина Свитолина и Каролина Возняцки, которые классно провели хардовую часть сезона перед US Open. Украинка одержала победу в Торонто (пятую на турнирах WTA в сезоне), а Возняцки там же вышла уже в шестой финал в этом году, правда, все шесть раз проиграла.

А вот сможет ли прошлогодняя победительница турнира Анжелика Кербер защитить титул? У нас в этом большие сомнения — немецкая теннисистка выступает в этом году крайне нестабильно и на многих турнирах вылетела на ранних стадиях.

К радости российских болельщиков, ассоциация тенниса США выдала «уайлд-кард» в основную сетку турнира Марии Шараповой, пропустившей и «Ролан Гаррос», и Уимблдон. Однако предсказать, как выступит наша теннисистка, которая после дисквалификации сыграла всего на нескольких турнирах (в том числе из-за травмы), крайне сложно.

В квалификации примет участие Вера Звонарёва, приостановившая свою карьеру в 2015 году, когда вышла замуж и родила ребёнка.

А Виктория Азаренко вынуждена пропустить US Open из-за проблем в семье. Сейчас белоруска и её бывший парень (отец ребёнка) оспаривают право опеки над малолетним сыном Лео, и Виктория отказалась от выступлений в американской части сезона.