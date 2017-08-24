Роджер Федерер: Кажется, что третий «Шлем» в сезоне — это уже слишком
Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился своими ожиданиями от выступления на US Open, который стартует 28 августа.
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«Уверен, что выиграть турнир будет очень трудно. Знаю, что все говорят об этом, но мне сложно представить, что в этом сезоне я завоюю три титула на «мэйджорах».
Если бы в начале года я сказал, что стану победителем «Шлема» один раз, то далеко не все мне бы поверили. А я уже выиграл дважды. Кажется, что третий раз — это уже будет слишком.
Впрочем, сейчас я нахожусь в хорошей форме и готов к соревнованиям. Это был потрясающий сезон, так почему бы не сыграть отлично ещё раз? — цитирует Федерера Vanity Fair.
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