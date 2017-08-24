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https://sport.mail.ru/news/tennis/30781292/
24 августа 2017, 11:41 | Теннис | Чемпионат.com

Кэш опубликовал видео со Светланой Кузнецовой

Победитель Уимблдона-1987 австралиец Пэт Кэш, тренирующий американку Коко Вандевеге, опубликовал видео, в котором рассказал о нелёгком тренерском деле.

«Усердно вытираем корт полотенцами, пока Коко Вандевеге и Светлана Кузнецова мило беседуют», — говорит Кэш.

Россиянка Светлана Кузнецова на данный момент занимает восьмое место в рейтинге WТА, а Вандевеге располагается на 21-й позиции. Обе теннисистки не выступают на турнире в Нью-Хэйвене, который проходит на этой неделе.
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