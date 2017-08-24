Мария Шарапова: Тренировки никогда не заменят полноценный матч

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«Очень долго не принимала участие в соревнованиях. Очевидно, что никакая тренировка не заменит полноценный матч. Стараюсь не строить планы дальше конкретного турнира, конкретного поединка. Когда тебе приходится играть пять матчей за неделю, сложно найти свой привычный ритм.

Мало кто обращает на это внимание, но организму очень нелегко переносить такие нагрузки. Нужно время, чтобы привыкнуть к подобному графику. Поэтому в данный момент все мои мысли связаны с этим, — цитирует Шарапову Hamptons Magazine.