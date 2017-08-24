Анастасия Павлюченкова: Всегда стараюсь бороться до конца
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала свою победу над испанкой Карлой Суарес Наварро во втором раунде турнира в
Нью-Хейвене.
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«Стараюсь бороться в каждом розыгрыше, всегда бьюсь до конца и хочу побеждать в матчах. Конечно, иногда я веду себя слишком эмоционально.
Играла на фоне усталости, поэтому очень не хотела уступать в первой партии. Карла — сильная соперница. Даже во втором сете, хотя он и завершился с таким счётом, мне было непросто, — цитирует Павлюченкову
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