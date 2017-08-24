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https://sport.mail.ru/news/tennis/30780256/
24 августа 2017, 10:36 | Теннис | GoTennis.ru

Анастасия Павлюченкова: Всегда стараюсь бороться до конца

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала свою победу над испанкой Карлой Суарес Наварро во втором раунде турнира в Нью-Хейвене.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала свою победу над испанкой <span class=error>Карлой</span> <span class=error>Суарес</span> <span class=error>Наварро</span> во втором раунде турнира в <nobr>Нью-Хейвене.</nobr> Увеличить
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«Стараюсь бороться в каждом розыгрыше, всегда бьюсь до конца и хочу побеждать в матчах. Конечно, иногда я веду себя слишком эмоционально.

Играла на фоне усталости, поэтому очень не хотела уступать в первой партии. Карла — сильная соперница. Даже во втором сете, хотя он и завершился с таким счётом, мне было непросто, — цитирует Павлюченкову пресс-служба WTA.
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