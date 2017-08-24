Анастасия Павлюченкова: Всегда стараюсь бороться до конца

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«Стараюсь бороться в каждом розыгрыше, всегда бьюсь до конца и хочу побеждать в матчах. Конечно, иногда я веду себя слишком эмоционально.