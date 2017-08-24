Илья Ивашко завершил выступление в квалификации US Open, в строю трое белорусских теннисистов

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В поединке стартового тура Илья Ивашко почти без борьбы уступил аргентинскому теннисисту Факундо Багнису — 2:6, 0:6 и завершил выступление. Еще два белоруса Владимир Игнатик и Егор Герасимов успешно прошли первый раунд, переиграв двух других аргентинцев Максимо Гонсалеса и Федерико Кория, соответственно. Во втором круге квалификации соперником Владимира Игнатика (166-й номер рейтинга АТР) будет австралийский теннисист Акира Сантильян (171). Егор Герасимов (123) встретится с американцем Митчеллом Крюгером (198).

Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 2-й круг квалификации US OpenВ своем первом матче Егор Герасимов, у которого 123-я позиция в мировом рейтинге, был сильнее, чем аргентинский теннисист Федерико Кория (233-й номер рейтинга АТР) — 6:4, 6:3. Встреча продолжалась всего 58 мин.

В квалификации женского одиночного разряда Вера Лапко (188) на старте обыграла чилийскую теннисистку Даниэлу Сегель (229) — 6:3, 3:6, 6:3 и теперь будет соперничать с чешкой Терезой Мартинцовой (122). Еще одна белоруска Арина Соболенко (110) в первом раунде уступила итальянке Камилле Розателло (243) — 7:5, 4:6, 3:6. Лучшая на сегодняшний день белорусская теннисистка Александра Саснович, занимающая 88-е место в мировом рейтинге, освобождена от квалификации. Чтобы попасть в основную сетку, участникам квалификации нужно победить в трех раундах.

Вера Лапко успешно преодолела первый квалификационный барьер US OpenВера Лапко переиграла в трехсетовом поединке чилийскую теннисистку Даниэлу Сегель — 6:3, 3:6, 6:3.