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24 августа 2017, 10:28 | Теннис | БЕЛТА

Илья Ивашко завершил выступление в квалификации US Open, в строю трое белорусских теннисистов

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко не смог пробиться во второй квалификационный раунд открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке стартового тура Илья <span class=error>Ивашко</span> почти без борьбы уступил аргентинскому теннисисту <span class=error>Факундо</span> <span class=error>Багнису</span> — 2:6 0:6 и завершил выступление. Увеличить
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В поединке стартового тура Илья Ивашко почти без борьбы уступил аргентинскому теннисисту Факундо Багнису — 2:6, 0:6 и завершил выступление. Еще два белоруса Владимир Игнатик и Егор Герасимов успешно прошли первый раунд, переиграв двух других аргентинцев Максимо Гонсалеса и Федерико Кория, соответственно. Во втором круге квалификации соперником Владимира Игнатика (166-й номер рейтинга АТР) будет австралийский теннисист Акира Сантильян (171). Егор Герасимов (123) встретится с американцем Митчеллом Крюгером (198).

Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 2-й круг квалификации US OpenВ своем первом матче Егор Герасимов, у которого 123-я позиция в мировом рейтинге, был сильнее, чем аргентинский теннисист Федерико Кория (233-й номер рейтинга АТР) — 6:4, 6:3. Встреча продолжалась всего 58 мин.

В квалификации женского одиночного разряда Вера Лапко (188) на старте обыграла чилийскую теннисистку Даниэлу Сегель (229) — 6:3, 3:6, 6:3 и теперь будет соперничать с чешкой Терезой Мартинцовой (122). Еще одна белоруска Арина Соболенко (110) в первом раунде уступила итальянке Камилле Розателло (243) — 7:5, 4:6, 3:6. Лучшая на сегодняшний день белорусская теннисистка Александра Саснович, занимающая 88-е место в мировом рейтинге, освобождена от квалификации. Чтобы попасть в основную сетку, участникам квалификации нужно победить в трех раундах.

Вера Лапко успешно преодолела первый квалификационный барьер US OpenВера Лапко переиграла в трехсетовом поединке чилийскую теннисистку Даниэлу Сегель — 6:3, 3:6, 6:3.

Матчи основного турнира US Open начнутся на кортах «Флашинг Медоуз» в Нью-Йорке 28 августа, а завершатся 10 сентября.

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Владимир Игнатик вышел во 2-й раунд, Арина Соболенко проиграла на старте квалификации US Open

Владимир Игнатик вышел во 2-й раунд, Арина Соболенко проиграла на старте квалификации US Open

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик (166-й номер мирового рейтинга) успешно стартовал в квалификации открытого чемпионата США в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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