Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Нью-Хейвене
ТАСС, 24 августа. Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла испанку Карлу
Суарес-Наварро в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации в американском Нью-Хейвене (призовой фонд — $711 тыс.).
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26-летняя россиянка, «посеянная» на турнире под шестым номером, победила соперницу со счетом 7:6 (7:3), 6:0. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.
В следующем раунде Павлюченкова встретится с Доминикой Цибулковой (2) из Словакии.
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