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24 августа 2017, 9:03 | Теннис | ТАСС

Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Нью-Хейвене

ТАСС, 24 августа. Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации в американском Нью-Хейвене (призовой фонд — $711 тыс.).

<em>ТАСС 24 августа. </em>Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла испанку Карлу <nobr>Суарес-Наварро</nobr> в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации в американском <nobr>Нью-Хейвене</nobr> (призовой фонд — 711 тыс.). Увеличить
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26-летняя россиянка, «посеянная» на турнире под шестым номером, победила соперницу со счетом 7:6 (7:3), 6:0. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

В следующем раунде Павлюченкова встретится с Доминикой Цибулковой (2) из Словакии.

Турнир в Нью-Хейвене завершится 27 августа.
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