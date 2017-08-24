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24 августа 2017, 9:16 | Теннис | Р-Спорт

Российская теннисистка Каменская вышла во 2-й круг квалификации US Open, Монова — нет

МОСКВА, 24 авг — Р-Спорт. Россиянка Виктория Каменская успешно преодолела барьер первого раунда в квалификации Открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке.

В среду российская теннисистка со счетом 6:4, 7:5 переиграла американку Энн Ли. В следующем круге квалификации Каменская сыграет с китаянкой Чжу Линь.

Еще одна представительница России Полина Монова в первом раунде квалификации проиграла американке Кэти Макнэлли — 3:6, 6:2, 4:6.
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