Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30773855/
23 августа 2017, 16:53 | Теннис | GoTennis.ru

Стал известен заявочный список участников соревнований в Пекине

Организаторы турнира China Open опубликовали заявочный лист соревнований, которые со 2 по 8 октября пройдут в Пекине (Китай).

Организаторы турнира China <span class=error>Open</span> опубликовали заявочный лист соревнований которые со 2 по 8 октября пройдут в Пекине (Китай). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В частности, в список участников турнира ATP категории 500 с призовым фондом $1,750,080 вошли: испанец Рафаэль Надаль, британец Энди Маррей, немец Александр Зверев, хорват Марин Чилич, австриец Доминик Тим, болгарин Григор Димитров, канадец Милош Раонич, француз Гаэль Монфис.

Своё участие в соревнованиях в столице Китая подтвердили и трое представителей России — Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублёв.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
23 августа

Стал известен заявочный список участников соревнований в Пекине

Карла Суарес Наварро: Борьба в женском Туре стала более ожесточённой

Агнешка Радваньска: Замужество никак не повлияло на мою игру