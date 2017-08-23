Стал известен заявочный список участников соревнований в Пекине
Организаторы турнира China Open опубликовали заявочный лист соревнований, которые со 2 по 8 октября пройдут в Пекине (Китай).
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В частности, в список участников турнира ATP категории 500 с призовым фондом $1,750,080 вошли: испанец Рафаэль Надаль, британец Энди Маррей, немец Александр Зверев, хорват Марин Чилич, австриец Доминик Тим, болгарин Григор Димитров, канадец Милош Раонич, француз Гаэль Монфис.
Своё участие в соревнованиях в столице Китая подтвердили и трое представителей России — Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублёв.
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