Крис Кермод: Надаль как никто другой предан теннису

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«Снова возглавить рейтинг спустя девять лет после того, как впервые поднялся на вершину, — событие не имеющее аналогов в мире. Рафа всю карьеру устанавливал различные рекорды, а последнее его достижение не менее статусное, чем другие.

Эта история показывает, что Рафа как никто другой предан теннису, и мы поздравляем его с тем, что он вернул себе звание первой ракетки мира, — приводит слова Кермода издание Tennis World USA.