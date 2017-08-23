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23 августа 2017, 16:58 | Теннис | GoTennis.ru

Крис Кермод: Надаль как никто другой предан теннису

Глава АТР Крис Кермод прокомментировал тот факт, что испанец Рафаэль Надаль вновь стал первой ракеткой мира.

Глава <span class=error>АТР</span> <span class=error>Крис</span> <span class=error>Кермод</span> прокомментировал тот факт что испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span> вновь стал первой ракеткой мира. Увеличить
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«Снова возглавить рейтинг спустя девять лет после того, как впервые поднялся на вершину, — событие не имеющее аналогов в мире. Рафа всю карьеру устанавливал различные рекорды, а последнее его достижение не менее статусное, чем другие.

Эта история показывает, что Рафа как никто другой предан теннису, и мы поздравляем его с тем, что он вернул себе звание первой ракетки мира, — приводит слова Кермода издание Tennis World USA.
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