Джон Иснер: Плохо себя чувствовал по ходу матча с Кузнецовым
Американский теннисист Джон Иснер прокомментировал свою победу над россиянином Андреем Кузнецовым во втором круге турнира в
Уинстон-Сейлеме.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я так сильно вспотел, что после второго сета пришлось сменить майку. Да в целом состояние было не самым оптимальным. Но при счёте 3/3 в третьей партии у меня открылось второе дыхание.
С того момента я выиграл то ли 12, то ли 13 розыгрышей, что само по себе событие из ряда вон выходящее, — приводит слова Иснера официальный сайт ATP.
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