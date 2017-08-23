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23 августа 2017, 12:28 | Теннис | GoTennis.ru

Джон Иснер: Плохо себя чувствовал по ходу матча с Кузнецовым

Американский теннисист Джон Иснер прокомментировал свою победу над россиянином Андреем Кузнецовым во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме.

Американский теннисист Джон <span class=error>Иснер</span> прокомментировал свою победу над россиянином Андреем <span class=error>Кузнецовым</span> во втором круге турнира в <nobr>Уинстон-Сейлеме.</nobr> Увеличить
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«Я так сильно вспотел, что после второго сета пришлось сменить майку. Да в целом состояние было не самым оптимальным. Но при счёте 3/3 в третьей партии у меня открылось второе дыхание.

С того момента я выиграл то ли 12, то ли 13 розыгрышей, что само по себе событие из ряда вон выходящее, — приводит слова Иснера официальный сайт ATP.
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