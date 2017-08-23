Джон Иснер: Плохо себя чувствовал по ходу матча с Кузнецовым

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«Я так сильно вспотел, что после второго сета пришлось сменить майку. Да в целом состояние было не самым оптимальным. Но при счёте 3/3 в третьей партии у меня открылось второе дыхание.

С того момента я выиграл то ли 12, то ли 13 розыгрышей, что само по себе событие из ряда вон выходящее, — приводит слова Иснера официальный сайт ATP.