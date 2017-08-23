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https://sport.mail.ru/news/tennis/30768735/
23 августа 2017, 11:51 | Теннис | GoTennis.ru

Пабло Карреньо-Буста не смог защитить титул на турнире в Уинстон-Сейлеме

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста не смог преодолеть барьер второго раунда турнира в Уинстон-Сейлеме, проиграв в трёх сетах французу Жюльену Беннето, — 6/7 (5), 7/6 (5), 3/6.

Испанский теннисист <span class=error>Пабло</span> <nobr>Карреньо-Буста</nobr> не смог преодолеть барьер второго раунда турнира в <nobr>Уинстон-Сейлеме</nobr> проиграв в трёх сетах французу <span class=error>Жюльену</span> <span class=error>Беннето</span> — 6/7 (5) 7/6 (5) 3/6. Увеличить
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За 2 часа 41 минуту, проведённые на корте, 16-й номер рейтинга АТР, 26-летний Пабло, выполнил восемь подач навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, не допуская двойных ошибок. 35-летний Жюльен, занимающий 107-ю строчку мировой табели о рангах, сделал тринадцать эйсов и пять брейков, восемь раз ошибившись при подаче. Француз вышел вперёд в личных встречах игроков — 2:1.

В третьем круге соревнований Winston-Salem Open Беннето померится силами с корейцем Хён Чоном.
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