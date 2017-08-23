Пабло Карреньо-Буста не смог защитить титул на турнире в Уинстон-Сейлеме
Испанский теннисист Пабло
Карреньо-Буста не смог преодолеть барьер второго раунда турнира в Уинстон-Сейлеме, проиграв в трёх сетах французу Жюльену Беннето, — 6/7 (5), 7/6 (5), 3/6.
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За 2 часа 41 минуту, проведённые на корте, 16-й номер рейтинга АТР, 26-летний Пабло, выполнил восемь подач навылет и реализовал четыре
В третьем круге соревнований
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