Пабло Карреньо-Буста не смог защитить титул на турнире в Уинстон-Сейлеме

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За 2 часа 41 минуту, проведённые на корте, 16-й номер рейтинга АТР, 26-летний Пабло, выполнил восемь подач навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, не допуская двойных ошибок. 35-летний Жюльен, занимающий 107-ю строчку мировой табели о рангах, сделал тринадцать эйсов и пять брейков, восемь раз ошибившись при подаче. Француз вышел вперёд в личных встречах игроков — 2:1.