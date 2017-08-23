Владимир Игнатик вышел во 2-й раунд, Арина Соболенко проиграла на старте квалификации US Open

В стартовом поединке Владимир Игнатик обыграл аргентинского теннисиста Максимо Гонсалеса (194) — 6:4, 2:6, 6:0. Следующим соперником белоруса будет представитель Австралии Акира Сантильян (171). В мужском турнире в основную сетку попытаются пробиться еще два белоруса, которым в первом раунде квалификации предстоит встретиться с аргентинскими теннисистами: оппонентом Егора Герасимова (123) будет Федерико Кория (233), Илья Ивашко (205) сыграет с Факундо Багнисом (109).

В женском турнире белоруска Арина Соболенко (110) зачехлила ракетку после первого матча, уступив итальянке Камилле Розателло (243) — 7:5, 4:6, 3:6. Сегодня борьбу за выход в основную сетку US Open начнет Вера Лапко (188), которая встретится с чилийской теннисисткой Даниэлой Сегель (229).

Чтобы попасть в число участников основного турнира, теннисистам нужно преодолеть 3 квалификационных круга. Матчи основной сетки открытого чемпионата США начнутся 28 августа, завершится турнир 10 сентября.