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23 августа 2017, 9:47 | Теннис | Р-Спорт

Габашвили проиграл в первом же матче квалификации Открытого чемпионата США по теннису

МОСКВА, 23 авг — Р-Спорт. Россиянин Теймураз Габашвили не смог пробиться через квалификацию в основную сетку Открытого чемпионата США по теннису.

<em>МОСКВА 23 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Россиянин Теймураз <span class=error>Габашвили</span> не смог пробиться через квалификацию в основную сетку Открытого чемпионата США по теннису. Увеличить
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В первом раунде квалификации россиянина победил американец Секу Бангура — 7:6 (14:12), 4:6, 6:2.

Следующим соперником Бангура будет британец Кэмерон Норри.
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