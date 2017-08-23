Габашвили проиграл в первом же матче квалификации Открытого чемпионата США по теннису
МОСКВА, 23 авг —
Р-Спорт. Россиянин Теймураз Габашвили не смог пробиться через квалификацию в основную сетку Открытого чемпионата США по теннису.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В первом раунде квалификации россиянина победил американец Секу Бангура — 7:6 (14:12), 4:6, 6:2.
Следующим соперником Бангура будет британец Кэмерон Норри.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter