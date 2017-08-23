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23 августа 2017, 9:47 | Теннис | Р-Спорт

Агнешка Радваньская вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Нью-Хейвене

МОСКВА, 23 авг — Р-Спорт. Польская теннисистка Агнешка Радваньская пробилась в четвертьфинал турнира в Нью-Хейвене (США), призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.

<em>МОСКВА 23 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Польская теннисистка <span class=error>Агнешка</span> <span class=error>Радваньская</span> пробилась в четвертьфинал турнира в <nobr>Нью-Хейвене</nobr> (США) призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов. Увеличить
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Первая ракетка турнира во втором раунде за 1 час 45 минут победила канадку Эжени Бушар — 6:3, 7:5.

В третьем круге Радванькая сыграет с восьмой сеяной китаянкой Пэн Шуай.
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