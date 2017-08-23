Агнешка Радваньская вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Нью-Хейвене
МОСКВА, 23 авг —
Р-Спорт. Польская теннисистка Агнешка Радваньская пробилась в четвертьфинал турнира в Нью-Хейвене (США), призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.
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Первая ракетка турнира во втором раунде за 1 час 45 минут победила канадку Эжени Бушар — 6:3, 7:5.
В третьем круге Радванькая сыграет с восьмой сеяной китаянкой Пэн Шуай.
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