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23 августа 2017, 9:34 | Теннис | Р-Спорт

Кузнецов и Рублев проиграли во втором раунде теннисного турнира в Уинстон-Сейлеме

МОСКВА, 23 авг — Р-Спорт. Российские теннисисты Андрей Кузнецов и Андрей Рублев не смогли преодолеть стадию второго круга на турнире в американском Уинстон-Сейлеме, призовой фонд которого превышает 660 тысяч долларов.

<em>МОСКВА 23 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Российские теннисисты Андрей Кузнецов и Андрей <span class=error>Рублев</span> не смогли преодолеть стадию второго круга на турнире в американском <nobr>Уинстон-Сейлеме</nobr> призовой фонд которого превышает 660 тысяч долларов. Увеличить
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Кузнецов во втором круге за 1 час 48 минут проиграл третьей ракетке турнира американцу Джону Изнеру со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 3:6. Рублев уступил корейцу Чхун Хёну (13-й сеяный) — 7:5, 1:6, 1:6.

Следующим соперником Изнера будет 14-й сеяный хорват Борна Чорич. Чхун Хён сыграет с французом Жюльеном Беннето.
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