Кузнецов и Рублев проиграли во втором раунде теннисного турнира в Уинстон-Сейлеме
МОСКВА, 23 авг —
Р-Спорт. Российские теннисисты Андрей Кузнецов и Андрей Рублев не смогли преодолеть стадию второго круга на турнире в американском Уинстон-Сейлеме, призовой фонд которого превышает 660 тысяч долларов.
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Кузнецов во втором круге за 1 час 48 минут проиграл третьей ракетке турнира американцу Джону Изнеру со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 3:6. Рублев уступил корейцу Чхун Хёну (13-й сеяный) — 7:5, 1:6, 1:6.
Следующим соперником Изнера будет 14-й сеяный хорват Борна Чорич. Чхун Хён сыграет с французом Жюльеном Беннето.
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