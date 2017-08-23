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https://sport.mail.ru/news/tennis/30765451/
23 августа 2017, 9:26 | Теннис | Р-Спорт

Россиянка Жук вышла во второй раунд квалификации US Open, Куличкова и Калинская — нет

МОСКВА, 23 авг — Р-Спорт. Россиянка Софья Жук преодолела барьер первого раунда квалификации на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке.

<em>МОСКВА 23 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Россиянка Софья Жук преодолела барьер первого раунда квалификации на Открытом чемпионате США по теннису в <nobr>Нью-Йорке.</nobr> Увеличить
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Во вторник российская теннисистка, 32-й номер посева в квалификации, со счетом 6:0, 7:5 переиграла американку Эшли Лахей. Поединок продолжался 1 час 12 минут.

Во втором раунде квалификации Жук сыграет с японкой Дзюнри Намигатой, которая оказалась сильнее россиянки Анны Калинской — 7:5, 6:1.

Еще одна россиянка Елизавета Куличкова в своем матче квалификации уступила американке Алексе Глатч — 3:6, 5:7.
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