Медведев в трёх сетах проиграл Эдмунду на турнире в Уинстон-Сейлеме
Россиянин Даниил Медведев (15) в упорной борьбе уступил британцу Кайлу Эдмунду (Q) в 1/16 финала турнира в
Уинстон-Сейлеме — 6:2, 2:6, 6:7 (6:8).
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Решающая партия проходила как на качелях. Медведев вёл со счётом 4:2, а при 4:4 заработал тройной
На корте теннисисты провели 2 часа 12 минут. Медведев 10 раз подал навылет, допустил 13 двойных ошибок и использовал 3
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