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23 августа 2017, 0:58 | Теннис | Чемпионат.com

Медведев в трёх сетах проиграл Эдмунду на турнире в Уинстон-Сейлеме

Россиянин Даниил Медведев (15) в упорной борьбе уступил британцу Кайлу Эдмунду (Q) в 1/16 финала турнира в Уинстон-Сейлеме — 6:2, 2:6, 6:7 (6:8).

Россиянин Даниил <span class=error>Медведев</span> (15) в упорной борьбе уступил британцу Кайлу Эдмунду (Q) в 1/16 финала турнира в <nobr>Уинстон-Сейлеме </nobr>— 6:2 2:6 6:7 (6:8). Увеличить
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Решающая партия проходила как на качелях. Медведев вёл со счётом 4:2, а при 4:4 заработал тройной брейк-пойнт, оставшийся нереализованным. В десятом гейме у Эдмунда было четыре матчбола, однако Даниилу удалось отыграться. На тай-брейке Медведев отыграл ещё один матчбол, но с шестой попытки Эдмунд всё-таки завершил поединок в свою пользу.

На корте теннисисты провели 2 часа 12 минут. Медведев 10 раз подал навылет, допустил 13 двойных ошибок и использовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Эдмунда 4 эйса, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.
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