Звонарёва победила в стартовом матче квалификации US Open
Россиянка Вера Звонарёва вышла во второй круг квалификации US Open — 2017.
В стартовом матче турнира она обыграла китаянку Хань Синьюнь (17) со счётом 7:6 (7:4), 6:1.
Матч продолжался 1 час 54 минуты. Звонарёва дважды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 6
В следующем раунде Звонарёва встретится с американкой Джейми Лёб.
Напомним, что несколькими днями ранее Вера играла квалификацию
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