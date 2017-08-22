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https://sport.mail.ru/news/tennis/30764631/
22 августа 2017, 22:58 | Теннис | Чемпионат.com

Звонарёва победила в стартовом матче квалификации US Open

Россиянка Вера Звонарёва вышла во второй круг квалификации US Open — 2017.

В стартовом матче турнира она обыграла китаянку Хань Синьюнь (17) со счётом 7:6 (7:4), 6:1.

Матч продолжался 1 час 54 минуты. Звонарёва дважды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Синьюнь 9 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем раунде Звонарёва встретится с американкой Джейми Лёб.

Напомним, что несколькими днями ранее Вера играла квалификацию Нью-Хэйвена, но снялась по ходу матча со словачкой Магдаленой Рыбариковой, ставшего для неё вторым за день.
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