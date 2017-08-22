Анна Блинкова вышла во второй круг квалификации Открытого чемпионата США по теннису
Россиянка Анна Блинкова вышла во второй круг квалификации Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
Нью-Йорке.
Блинкова на старте квалификации обыграла Уитни Осуигве (США) со счетом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 15 минут.
Следующей соперницей Блинковой станет победительница матча Ксения Лыкина (Россия) — Ангелина Калинина (Украина).
В другом матче дня россиянин Алексей Ватутин в первом круге квалификации турнира уступил украинцу Сергею Стаховскому — 2:6, 1:6.
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