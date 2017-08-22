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22 августа 2017, 20:11 | Теннис | Р-Спорт

Анна Блинкова вышла во второй круг квалификации Открытого чемпионата США по теннису

Россиянка Анна Блинкова вышла во второй круг квалификации Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

Блинкова на старте квалификации обыграла Уитни Осуигве (США) со счетом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 15 минут.

Следующей соперницей Блинковой станет победительница матча Ксения Лыкина (Россия) — Ангелина Калинина (Украина).

В другом матче дня россиянин Алексей Ватутин в первом круге квалификации турнира уступил украинцу Сергею Стаховскому — 2:6, 1:6.
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