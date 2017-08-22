Почему Азаренко не выступит в Нью-Йорке

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То, что муссировали слухи последние две недели, стало реальностью: потенциально одна из сильнейших теннисисток мира, едва возобновившая карьеру после декрета, снова оказалась вне игры по сугубо личным причинам.

После Уимблдона — второго турнира, в котором Азаренко приняла участие, вернувшись в тур, картины идеальной семейной жизни — до того весьма популярные в соцсетях белорусской теннисистки — сменились глухой тишиной.

Виктория отказалась от выступления в Стэнфорде, сославшись на вирусную инфекцию. А вскоре СМИ распространили информацию о трудностях в личной жизни Азаренко. Она рассталась с молодым человеком — отцом своего 8-месячного сына Лео Билли Маккигом. А он заполнил специальные юридические бумаги, инициировав процесс по вопросу опеки над ребенком, до завершения которого Лео запрещено покидать Калифорнию — штат, где он родился и где теннисистка имеет дом.

На прошлой неделе Азаренко лично выпустила в соцсетях обращение к болельщикам, в котором от первого лица подтвердила, что дела обстоят именно так.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BX5cDq4gBMy/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">A Personal Note</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Victoria Azarenka (@vichka35) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-17T14:00:11+00:00">Авг 17 2017 в 7:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В частности, она написала: «На данный момент все выглядит так, что единственная возможность для меня сыграть на US Open в этом году — это оставить Лео в Калифорнии, чего я делать не намерена».

Содержалась в обращении и обнадеживающая фраза: «Я сохраняю оптимизм в отношении того, что в ближайшие дни мы с отцом Лео сможем оставить в стороне наши разногласия и в результате хорошей командной работы придем к соглашению, чтобы мы втроем могли поехать, а я — сыграть».

При этом, как пояснили New York Times американские юристы, теннисный турнир, даже такой крупный и значимый, как US Open, едва ли станет для судьи серьезным основанием к тому, чтобы снимать запрет на выезд ребенка из штата.

В понедельник Виктория официально уведомила, что не сможет выступить на Открытом чемпионате США.

«К сожалению, я не смогу выступить на US Open в этом году из-за складывающейся семейной ситуации, над которой я работаю. Мне будет очень не хватать поездки в Нью-Йорк и выступления на турнире, который всегда был одним из моих любимых и дарил мне незабываемые моменты. Но я с нетерпением жду, как вернусь в следующем году», — говорится в нем.

Важно, что Азаренко сделала это до жеребьевки квалификации, проявив уважение к соперницам, организаторам турнира и своей профессии в целом. А японка Миша Егути таким образом смогла попасть в основную сетку напрямую.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWQh-KIgoGO/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Kisses for mommy ❤️ long day today but I got to put my son to bed which is the best part of it! And see you second week @Wimbledon ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Victoria Azarenka (@vichka35) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-07T20:11:37+00:00">Июл 7 2017 в 1:11 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

По-человечески Азаренко можно только посочувствовать. Выбирать между крохотным ребенком и любимым делом — а то, что Виктория действительно любит теннис, едва ли должно вызывать у кого-то сомнения — на фоне разрыва с партнером — врагу не пожелаешь. А она при этом старается сохранять человеческое лицо на глазах у заинтересованной многотысячной публики. Без намека на то, чтобы разбрасываться обвинениями или посвечивать грязным бельем. Подавляющее большинство, наверняка, поддержит теннисистку, встанет на ее сторону, наберется терпения и будет ждать ее полноценного возвращения.

С другой стороны, теперь не избежать разговоров о том, что личные обстоятельства не должны вмешиваться в профессиональную деятельность игроков и лишать статусный турнир, и так уже потерявший немало звезд, еще одной яркой личности по причине, которую не каждый сможет понять. И о преславутом равноправии в теннисе, конечно, тоже не забудут. Скажут, зачем платить женщинам столько же, сколько мужчинам, и ставить их матчи в прайм-тайм на центральные корты, если они могут вот так сняться с турнира и остаться с младенцем дома?

Но Азаренко, кажется, прекрасно это осознает и к этому готова. Не зря же в ее первом обращении содержались такие слова: «Балансировать между заботой о ребенке и карьерой непросто для любого родителя. Но я готова принять этот вызов. Я хочу поддержать мужчин и женщин со всего мира, которые знают, что это нормально — быть работающей мамой. Или папой. Никто никогда не должен выбирать между ребенком и карьерой. Мы достаточно сильны, чтобы справиться со всем».

По предварительным данным, рассмотрение дела об опеке может растянуться до октября. А это может означать, что в сезоне-2017 Азаренко, может, больше и не сыграть.