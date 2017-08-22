Почему Азаренко не выступит в Нью-Йорке
Виктория Азаренко официально снялась с US Open
из-за проблем с отцом своего ребенка.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
То, что муссировали слухи последние две недели, стало реальностью: потенциально одна из сильнейших теннисисток мира, едва возобновившая карьеру после декрета, снова оказалась вне игры по сугубо личным причинам.
После Уимблдона — второго турнира, в котором Азаренко приняла участие, вернувшись в тур, картины идеальной семейной жизни — до того весьма популярные в соцсетях белорусской теннисистки — сменились глухой тишиной.
Виктория отказалась от выступления в Стэнфорде, сославшись на вирусную инфекцию. А вскоре СМИ распространили информацию о трудностях в личной жизни Азаренко. Она рассталась с молодым человеком — отцом своего 8-месячного сына Лео Билли Маккигом. А он заполнил специальные юридические бумаги, инициировав процесс по вопросу опеки над ребенком, до завершения которого Лео запрещено покидать Калифорнию — штат, где он родился и где теннисистка имеет дом.
На прошлой неделе Азаренко лично выпустила в соцсетях обращение к болельщикам, в котором от первого лица подтвердила, что дела обстоят именно так.
В частности, она написала: «На данный момент все выглядит так, что единственная возможность для меня сыграть на US Open в этом году — это оставить Лео в Калифорнии, чего я делать не намерена».
Содержалась в обращении и обнадеживающая фраза: «Я сохраняю оптимизм в отношении того, что в ближайшие дни мы с отцом Лео сможем оставить в стороне наши разногласия и в результате хорошей командной работы придем к соглашению, чтобы мы втроем могли поехать, а я — сыграть».
При этом, как пояснили New York Times американские юристы, теннисный турнир, даже такой крупный и значимый, как US Open, едва ли станет для судьи серьезным основанием к тому, чтобы снимать запрет на выезд ребенка из штата.
В понедельник Виктория официально уведомила, что не сможет выступить на Открытом чемпионате США.
«К сожалению, я не смогу выступить на US Open в этом году
Важно, что Азаренко сделала это до жеребьевки квалификации, проявив уважение к соперницам, организаторам турнира и своей профессии в целом. А японка Миша Егути таким образом смогла попасть в основную сетку напрямую.
С другой стороны, теперь не избежать разговоров о том, что личные обстоятельства не должны вмешиваться в профессиональную деятельность игроков и лишать статусный турнир, и так уже потерявший немало звезд, еще одной яркой личности по причине, которую не каждый сможет понять. И о преславутом равноправии в теннисе, конечно, тоже не забудут. Скажут, зачем платить женщинам столько же, сколько мужчинам, и ставить их матчи в
Но Азаренко, кажется, прекрасно это осознает и к этому готова. Не зря же в ее первом обращении содержались такие слова: «Балансировать между заботой о ребенке и карьерой непросто для любого родителя. Но я готова принять этот вызов. Я хочу поддержать мужчин и женщин со всего мира, которые знают, что это нормально — быть работающей мамой. Или папой. Никто никогда не должен выбирать между ребенком и карьерой. Мы достаточно сильны, чтобы справиться со всем».
По предварительным данным, рассмотрение дела об опеке может растянуться до октября. А это может означать, что в сезоне-2017 Азаренко, может, больше и не сыграть.
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