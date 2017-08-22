Путинцева извинилась перед тренером за резкую критику
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева принесла извинения своему тренеру за резкие высказывания в его адрес в ходе матча на турнире в
Нью-Хейвене, сообщает Sports.kz.
«Вчерашний день был просто ад! Ничего не получалось, но к сожалению в теннисе так бывает! Я хотела бы извиниться перед своим тренером Романом Кислянским за высказанный мною негатив в его сторону! Я бываю крайне импульсивной и часто эмоции берут верх надо мной, но я работаю над этим и постараюсь сделать выводы из этой игры и ситуации! Еще раз прошу прощения!
Так же хотелось поблагодарить своих болельщиков за поддержку! Я получила очень много сообщений с поддержкой после столь ужасного и психологически тяжелого матча! Берегите себя. Искренно и с любовью, Юлия #несудитестрого #всемдобра, — написала Путинцева в своем Instagram.
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