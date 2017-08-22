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22 августа 2017, 0:17 | Теннис | Р-Спорт

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не выступит на US Open

Бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко заявила, что не выступит на Открытом чемпионате США, сообщает Рейтер.

Бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория <span class=error>Азаренко</span> заявила что не выступит на Открытом чемпионате США сообщает <span class=error>Рейтер</span>. Увеличить
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Ранее в СМИ появилась информация, что Азаренко судится с отцом своего сына Лео. Предметом спора является место проживания их общего ребенка, которого суд Калифорнии запретил вывозить за пределы штата. По этой причине Азаренко не стала выступать на турнире, который проходит в настоящее время в Цинциннати (штат Огайо).

«Я, к сожалению, не в состоянии выступать в США в этом году из-за моей семейной ситуации», — приводит агентство слова Азаренко.

Азаренко 10 раз выступала на US Open и дважды выходила в финал, где уступала Серене Уильямс. В 2017 году турнир пройдет с 28 августа по 10 сентября.
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