Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не выступит на US Open
Бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко заявила, что не выступит на Открытом чемпионате США, сообщает Рейтер.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее в СМИ появилась информация, что Азаренко судится с отцом своего сына Лео. Предметом спора является место проживания их общего ребенка, которого суд Калифорнии запретил вывозить за пределы штата. По этой причине Азаренко не стала выступать на турнире, который проходит в настоящее время в Цинциннати (штат Огайо).
«Я, к сожалению, не в состоянии выступать в США в этом году
Азаренко 10 раз выступала на US Open и дважды выходила в финал, где уступала Серене Уильямс. В 2017 году турнир пройдет с 28 августа по 10 сентября.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter