Маррэй вернул корону Надалю

Девять лет и три дня назад новоявленный олимпийский чемпион 22-летний Рафаэль Надаль впервые стал первой ракеткой мира. С тех пор в его карьере чего только не происходило — и громкие победы, и большие разочарования. Он еще дважды возвращался на вершину мирового рейтинга, проведя там в общей сложности 141 неделю, и уступал первое место своему принципиальному сопернику — Роджеру Федереру. Он наблюдал за 223-недельным царствованием Новака Джоковича и даже за тем, как первое место переходит к Энди Маррэю. Все это время неизменным оставалось только одно — преданность Надаля теннису. Если бы требовалось описать майоркинца тремя фразами, это были бы, пожалуй, «трудолюбивый», «скромный» и «безумно влюбленный в теннис».

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

Его многострадальные колени, а также повреждения локтя, голеностопа и запястья, воспаление аппендикса в последние годы часто оставляли его без игровой практики и лишали уверенности. Возвращаясь, он порой выглядел загнанными, потерянным и недостаточно убежденным в правильности своих действий. Сложно представить, сколько раз за последние три-четыре года, омраченные травмами, Рафа слышал в свой адрес, что в его возрасте и с его-то здоровьем, он уже не сможет показывать тот интенсивный теннис, который приносил ему успех. B что другим способом добиваться больших побед у него и не получится. Сколько раз звучало, что время Надаля ушло?

В этом году интонации изменились — испанец доказал, что не стоило списывать его со счетов. Перед началом сезона-2017 предполагалась борьба между Джоковичем и Маррэем. Но один, промучившись до Уимблдона, досрочно отправился в отпуск, а второй даже отдаленно не напоминает себя прошлогоднего — готового брать любые высоты. На авансцену вышли другие герои — Надаль и Федерер вернулись посвежевшими, обновленными и по-мальчишески голодными до побед.

НЕУТОМИМЫЙ ТРУЖЕНИК

Испанец начинал этот год девятым в мире, но уже с первых недель дал понять, что засиживаться на этой позиции не намерен. Рафа снова заиграл глубоко и мощно, уверенно и раскованно. Пятисетовый финал Australian Open против Федерера был фантастическим. А его грунтовая серия с победами в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде, как всегда, впечатляющей.

На данный момент Надаль обладает рекордом сезона, имея в активе 49 выигранных матчей (из 58). Он завоевал четыре титула и еще трижды играл в финалах. На Roland Garros он стал первым в истории человеком, победившим на одном турнире «Большого шлема» 10 раз. Этот мэйджор оказался 15-м в его копилке. Вообще, о Рафаэле принято говорить как о грунтовом короле, но он уже не в первый раз поднимается на вершину мирового рейтинга по ходу американской хардовой серии.

Поражение от Жиля Мюллера со счетом 13:15 в решающей партии сумасшедшего матча четвертого круга Уимблдона не позволило Надалю уже тогда побороться за мировую корону. Должно быть, майоркинцу, показывавшему и на траве убедительный теннис, было очень обидно. Но уже через пару дней этот неутомимый труженик вернулся к работе на тренировочный корт. В том числе и для того, чтобы побороться за первое место в рейтинге.

После того, как Энди Маррэй снялся с «Мастерса» в Цинциннати из-за недолеченной травмы, стало ясно, что-либо Надаль, либо Федерер сместят его с вершины. И тут же швейцарец сделал испанцу подарок — тоже отказался от выступления, фактически вручив конкуренту знак с цифрой «1».

ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ

В этом и заключается мудрость мастеров: в преддверии US Open Федерер не стал издеваться над собственным организмом, вымотанным предыдущим турниром. Окажись на его месте Надаль он, наверняка, поступил бы точно так же. Первое место в рейтинге, конечно, очень важно, но и Роджер, и Рафаэль неоднократно повторяли, что самоцелью для них оно не является. При этом Надаль, разумеется, отметил в беседе с журналистами в Цинциннати, где проиграл Нику Киргиосу в четвертьфинале, важность момента: «Оказаться на вершине после всего, что было, это, конечно, очень эмоционально».

И действительно, чем старше теннисист и чем больше испытаний на его долю выпадает, тем более трогательно такие возвращения, как надалевское, воспринимаются. В 31 год, через три года после того, как в последний раз стоял на первом месте в рейтинге, Рафа вновь стал лучшим в мире. Но этот теннисист точно не станет почивать на лаврах. Ведь он, как никто другой, знает, что впереди его ждет новый вызов — через неделю стартует US Open.

— Я всегда говорю одно и то же: я буду продолжать играть в теннис до тех пор, пока это занятие делает меня счастливым, — утверждает Надаль.