«Ухмылку дебильную убери!». Как Путинцева поссорилась с тренером и уничтожила ракетку на корте

В первом круге на турнире в американском Нью-Хейвине Путинцева в двух сетах проиграла француженке Ализе Корне. Поражение получилось очень обидным для казахстанки — 0:6, 0:6.

При счете 0:3 в первом сете вызвала на корт тренера вызвала на корт тренера Романа Кислянского. Диалог между ними получился очень эмоциональными.

— Жуешь, блин. Видео свои дебильные смотришь. Ты вообще, что ли, придурок, а? — обратилась Путинцева к тренеру.

— Че с тобой, Юля?

— «Что с тобой?». Ты ни разу, блин, не похлопал, когда я мяч выиграла. Сидишь и там свои видео смотришь, б***ь, про плоскую землю.

— Ты че, совсем ненормальная?

— Совсем ненормальный — это ты! У меня идет длинный гейм, а ты сидишь и ни разу не хлопаешь.

— Она ошиблась — какой хлопать?

— И что?! Они хлопают, когда я ошибаюсь. Вот и ты начни, блин, рожа (далее идет неразборчивое слово — прим.Vesti.kz).

— А ты что будешь делать на корте, когда я начну хлопать. У тебя есть план?

— Да иди вообще отсюда и не поддерживай! Что ты сюда пришел? Зачем ты сюда приехал?

— Ближе к мячу подходи.

— Задолбал!

— Далеко встречаешь мяч, Юль. Много розыгрышей, просто ждешь, когда он к тебе прилетит. Укороченный в том числе. Делаешь укороченный — тянешься к мячу. Подходи, будь ближе к мячу.

— Б***ь, тебе вообще нечего здесь делать. Уходи туда!

— Отрабатывай эти отрезки. Тебе больше ничего не надо?

— Иди, блин на видео смотри!

— Подсказки никакие не нужны?

— Что ты здесь делаешь, ты мне можешь сказать?

— Я к тебе пришел подсказать. Чтоб, чтоб … Ты зачем меня вызвала?

— А ты зачем тут сидишь?

— Я тебе объяснил, пришел к тебе подсказать.

— Свою ухмылку дебильную убери, б*я.

— (уходя, так как судья на вышке дважды объявил о возвращении игры) Понятно все!

При счете 0:4 во втором сете Путинцева, проиграв розыгрыш, просто уничтожила ракетку.

тметим, что Путинцева работает с Кислянским с самого начала карьеры. Первое время он был ее спарринг-партнером и входил в тренерский штаб, а затем сменил ее отца, Антона Путинцева, на позиции главного тренера.

В феврале 2016 года в интервью Vesti.kz Путинцева отметила, что за пределами корта она совсем другой человек.

«Я действительно очень эмоциональный игрок. Временами чересчур. Но теннис очень нервный вид спорта. Здесь буквально каждый мяч может стать решающим, поэтому я бываю очень несдержанной. В принципе, как и 90 процентов других игроков. Вне корта же я очень спокойная и веселая. Меня почти невозможно вывести из себя», — сказала Путинцева.