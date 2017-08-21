Надаль вернул себе звание первой ракетки мира
МОСКВА, 21 авг —
Р-Спорт. Испанский теннисист Рафаэль Надаль вновь стал первой ракеткой мира, а Карен Хачанов поднялся на 29-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), что является лучшим результатом в карьере для россиянина, сообщается на официальном сайте АТР.
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Швейцарец Роджер Федерер и ранее возглавлявший рейтинг британец Энди Маррей пропустили
Хачанов не смог преодолеть барьер третьего раунда турнира, уступив японцу Юити Сугите, но переместился на три позиции вверх. Представляющий Германию Александр Зверев, завершивший борьбу в Цинциннати на стадии второго круга, поднялся на шестую строчку, победитель турнира болгарин Григор Димитров — на девятую.
Рейтинг ATP, версия от 21 августа:
1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7645 очков,
2 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 7150,
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7145,
4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5690,
5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 5325,
6 (7). Александр Зверев (Германия) — 4470,
7 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4155,
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4030,
9 (11). Григор Димитров (Болгария) — 3710,
10 (9). Кэй Нисикори (Япония) — 3195…
29 (32). Карен Хачанов (Россия) — 1390…
53 (51). Даниил Медведев (Россия) — 889,
54 (55). Андрей Рублев (Россия) — 888…
70 (68). Андрей Кузнецов (Россия) — 721…
98 (93). Михаил Южный (Россия) — 551…
100 (101). Евгений Донской (Россия) — 549.
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