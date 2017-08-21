Надаль вернул себе звание первой ракетки мира

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Швейцарец Роджер Федерер и ранее возглавлявший рейтинг британец Энди Маррей пропустили из-за травм турнир серии «Мастерс» в Цинциннати, что позволило Надалю вернуться на вершину мирового рейтинга, на которой он не был с 6 июля 2014 года. Испанец в Цинциннати вылетел на стадии ¼ финала, проиграв австралийцу Нику Кирьосу.

Хачанов не смог преодолеть барьер третьего раунда турнира, уступив японцу Юити Сугите, но переместился на три позиции вверх. Представляющий Германию Александр Зверев, завершивший борьбу в Цинциннати на стадии второго круга, поднялся на шестую строчку, победитель турнира болгарин Григор Димитров — на девятую.

Рейтинг ATP, версия от 21 августа:

1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7645 очков,

2 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 7150,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7145,

4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5690,

5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 5325,

6 (7). Александр Зверев (Германия) — 4470,

7 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4155,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4030,

9 (11). Григор Димитров (Болгария) — 3710,

10 (9). Кэй Нисикори (Япония) — 3195…

29 (32). Карен Хачанов (Россия) — 1390…

53 (51). Даниил Медведев (Россия) — 889,

54 (55). Андрей Рублев (Россия) — 888…

70 (68). Андрей Кузнецов (Россия) — 721…

98 (93). Михаил Южный (Россия) — 551…

100 (101). Евгений Донской (Россия) — 549.