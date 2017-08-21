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https://sport.mail.ru/news/tennis/30741270/
21 августа 2017, 1:37 | Теннис | ТАСС

Болгарин Димитров стал победителем теннисного турнира в Цинциннати

ТАСС, 21 августа. Болгарин Григор Димитров выиграл у австралийца Ника Кирьоса в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (призовой фонд — $5,6 млн).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу седьмой «ракетки» соревнований. Матч продолжался 1 час 26 минут.

Для 26-летнего Димитрова победа в Цинциннати стала третьей в нынешнем сезоне на турнирах АТР и седьмой в карьере.

В соревнованиях принимали участие россияне Михаил Южный и Даниил Медведев, выбывшие после первого круга, а также Карен Хачанов, уступивший в третьем раунде.
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