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https://sport.mail.ru/news/tennis/30740646/
21 августа 2017, 0:24 | Теннис | ТАСС

Гарбинье Мугуруса стала победительницей теннисного турнира в Цинциннати

ТАСС, 20 августа. Испанка Гарбинье Мугуруса стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати (призовой фонд — $2,5 млн).

Мугуруса, «посеянная» на турнире под четвертым номером, обыграла румынку Симону Халеп (2) со счетом 6:1, 6:0. Встреча продолжалась 57 минут.

Мугуруса выиграла пятый титул в карьере и второй в этом сезоне. 23-летняя теннисистка в этом году стала победительницей Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд — ?31,6 млн).
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