Гарбинье Мугуруса стала победительницей теннисного турнира в Цинциннати

Мугуруса, «посеянная» на турнире под четвертым номером, обыграла румынку Симону Халеп (2) со счетом 6:1, 6:0. Встреча продолжалась 57 минут.

Мугуруса выиграла пятый титул в карьере и второй в этом сезоне. 23-летняя теннисистка в этом году стала победительницей Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд — ?31,6 млн).