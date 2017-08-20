Эрбер и Маю выиграли «Мастерс» в Цинциннати в парном разряде

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В финальном матче Эрбер и Маю, получившие от организаторов пятый номер посева, в двух сетах обыграли третью пару соревнований британца Джейми Маррея и бразильца Бруно Суареса со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Матч продолжался 1 час 35 минут. Французы три раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт. На счету Маррея и Суареса четыре эйса и четыре ошибки на подаче.