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20 августа 2017, 20:07 | Теннис | Чемпионат.com

Вихлянцева не смогла выйти в основную сетку турнира в Нью-Хэйвене

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не смогла выйти в основную сетку турнира в Нью-Хэйвене.

Российская теннисистка Наталья <span class=error>Вихлянцева</span> не смогла выйти в основную сетку турнира в <nobr>Нью-Хэйвене.</nobr> Увеличить
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В финальном раунде квалификации 11-я сеяная Вихлянцева уступила третьей ракетке отборочного турнира бельгийке Элисе Мертенс со счётом 4:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 20 минут. Вихлянцева один раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету Мертенс 7 эйсов, 3 ошибки на подаче и 4 брейка.

Мертенс одержала вторую победу над Вихлянцевой в двух проведённых матчах.
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