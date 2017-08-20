Вихлянцева не смогла выйти в основную сетку турнира в Нью-Хэйвене
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не смогла выйти в основную сетку турнира в
Нью-Хэйвене.
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В финальном раунде квалификации 11-я сеяная Вихлянцева уступила третьей ракетке отборочного турнира бельгийке Элисе Мертенс со счётом 4:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 20 минут. Вихлянцева один раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 8
Мертенс одержала вторую победу над Вихлянцевой в двух проведённых матчах.
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