Тарпищев: Шарапова покажет хороший результат на US Open лишь в случае удачной жеребьевки
МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Мария Шарапова сможет показать хороший результат на Открытом чемпионате США по теннису (US Open) лишь в случае удачной жеребьевки. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Организаторы турнира объявили о предоставлении Шараповой специального приглашения (wild card) 15 августа. Открытый чемпионат США может стать первым турниром серии Большого шлема в сезоне для 30-летней россиянки.
«Шарапова сможет хорошо выступить на US Open только при благоприятном жребии. Если сумеет легко пройти пару кругов, втянуться в ритм турнира. Это будет первый турнир Большого шлема после дисквалификации — конечно, ей будет сложно, — считает Тарпищев. — Подробно о ее перспективах можно будет говорить лишь тогда, когда будет опубликована сетка турнира».
Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил: в апреле она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире — в Мадриде — россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира
Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября в
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