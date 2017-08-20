Тарпищев: Шарапова покажет хороший результат на US Open лишь в случае удачной жеребьевки

Организаторы турнира объявили о предоставлении Шараповой специального приглашения (wild card) 15 августа. Открытый чемпионат США может стать первым турниром серии Большого шлема в сезоне для 30-летней россиянки.

«Шарапова сможет хорошо выступить на US Open только при благоприятном жребии. Если сумеет легко пройти пару кругов, втянуться в ритм турнира. Это будет первый турнир Большого шлема после дисквалификации — конечно, ей будет сложно, — считает Тарпищев. — Подробно о ее перспективах можно будет говорить лишь тогда, когда будет опубликована сетка турнира».

Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил: в апреле она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире — в Мадриде — россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра. Она вернулась на корт в начале августа, но уже после первого матча в американском Стэнфорде снялась с него из-за травмы левого предплечья, после чего отказалась и от участия в турнире в Торонто, который прошел с 5 по 13 августа.