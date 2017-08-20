Кирьос сыграет с Димитровым в финале «Мастерса» в Цинциннати

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В субботу австралийский теннисист в двух сетах на тай-брейках победил испанца Давида Феррера — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4). Поединок продолжался 2 часа 5 минут. Кирьос сделал 14 эйсов против одного у соперника и выиграл 90% мячей (43 из 48) на первой подаче. Счет личных встреч теннисистов стал равным — 1−1.

В финале Кирьос сыграет с седьмым номером посева болгарином Григором Димитровым, который оказался сильнее 14-й ракетки турнира американца Джона Изнера.