Кирьос сыграет с Димитровым в финале «Мастерса» в Цинциннати
МОСКВА, 20 авг —
Р-Спорт. Австралиец Ник Кирьос стал вторым финалистом теннисного турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), призовой фонд которого составляет почти пять миллионов долларов.
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В субботу австралийский теннисист в двух сетах на
В финале Кирьос сыграет с седьмым номером посева болгарином Григором Димитровым, который оказался сильнее 14-й ракетки турнира американца Джона Изнера.
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